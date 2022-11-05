На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушная тревога была объявлена в субботу, 5 ноября, вечером в ряде областей на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса «Карта воздушных тревог».

Сирены оповещения работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также сообщается о взрывах в Харьковской области.

Утром в субботу, 5 ноября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. Она длилась полтора часа. Сирены также звучали повторно в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило о по меньшей мере двух взрывах в Николаеве на юге Украины. По сведениям издания, сообщения о взрывах стали появляться в соцсетях сразу после отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена по всей территории Украины утром 5 ноября. Она длилась около полутора часов.