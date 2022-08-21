На военном предприятии в Албании задержали четырех граждан Чехии Albanian Daily News: четырех граждан Чехии задержали на оружейном заводе в Албании

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В Албании на военном предприятии под городом Поличан были задержаны четверо граждан Чехии. Это произошло менее чем через сутки после задержания якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши в центральной части страны граждан РФ. Об инциденте сообщает портал издания Albanian Daily News.

Четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40–45 лет. Мужчины были задержаны на территории фабрики утром в воскресенье, женщины ждали их снаружи, — говорится в сообщении СМИ.

Там уточнили, что задержанные снимали амуниции и туннели. Также военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией. По утверждению полиции, иностранцы сломали двери в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО. Правоохранителям задержанные сообщили, что они являются туристами.

В связи с двумя инцидентами находящаяся в оппозиции Демократическая партия Албании призвала руководство страны созвать Совет нацбезопасности. В свою очередь глава самопровозглашенной республики Вьоса Османи отметила, что «виновные в атаках должны понести ответственность».

Ранее сообщалось, что в Албании задержали трех россиян, которых подозревают в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши. Директор завода заявил СМИ, что двое мужчин и женщина приближались к объекту, но их заметили военные. После этого между туристами и силовиками произошло столкновение, в ходе которого один из «блогеров» якобы применил некий «спрей».

Позднее албанские власти обнародовали имена двух задержанных с российскими паспортами — Михаил Зорин и Светлана Тимофеева, третий гражданин имеет паспорт Украины, его имя не было раскрыто.