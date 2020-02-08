https://static.news.ru/photo/4077a950-4a86-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Горошинский/facebook.com

Двое экс-беркутовцев вернулись на Украину после освобождения Киевским апелляционным судом в рамках обмена пленными с Донбассом.

Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена в рамках «нормандских договорённостей», — сообщил их адвокат Александр Горошинский.

Как сообщает ТАСС, экс-беркутовцы согласились на обмен, так как без их участия в нём было бы невозможно освобождение ещё троих сослуживцев, содержавшихся в украинских тюрьмах— Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Этого требовал формат обмена «всех на всех».

Сейчас Маринченко и Тамтура приняли решение вернуться на Украину, чтобы добиться правды во время дальнейшего рассмотрения дела о преступлениях на Майдане, и заявили, что не намерены уклоняться от заседаний. Они также призвали Зеленского обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском посольстве в Киеве оценили состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.