Двое экс-беркутовцев вернулись на Украину после освобождения Киевским апелляционным судом в рамках обмена пленными с Донбассом.
Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после их обмена в рамках «нормандских договорённостей», — сообщил их адвокат Александр Горошинский.
Как
Сейчас Маринченко и Тамтура приняли решение вернуться на Украину, чтобы добиться правды во время дальнейшего рассмотрения дела о преступлениях на Майдане, и заявили, что не намерены уклоняться от заседаний. Они также призвали Зеленского обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском посольстве в Киеве оценили состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
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