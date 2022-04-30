На Украине заявили о скором получении статуса кандидата в члены ЕС Вице-премьер Украины заявила, что страна в июне получит статус кандидата в члены ЕС

Фото pixabay.com

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Ранее представители Евросоюза заявили, что приступили к оценке ответов представленного Украиной опросника, который президенту страны Владимиру Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая должна состояться в июне 2022 года, — говорится в сообщении издания.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна Писонеро сообщала, что ЕК приступила к оценке ответов Украины на первую часть опросника о вступлении в Европейский союз. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала во время посещения Киева в апреле текущего года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По её словам, данный документ является «базой для дискуссий в ближайшие месяцы».

Заявку на вступление в Евросоюз Владимир Зеленский написал 28 февраля, на слкдующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

В свою очередь, министр экономики страны Юлия Свириденко предположила, что Украина войдёт в состав Европейского союза в 2024 году. В планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру, при этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе спецоперации. Свириденко также отметила, что для восстановления экономики потребуется помощь стран Европы, в том числе отказ от пошлин на украинские товары.