На Украине захотели репараций от РФ и Германии

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За требование репараций от РФ и Германии выступают более половины жителей Украины. Данные опроса Киевского международного института социологии, проведённого по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, публикует РИА Новости.

Так, 31% респондентов полностью и 26,6% частично поддерживают идею требования компенсаций от Германии за действия нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом 31,5% участников опроса выступают против данной инициативы.

Также 36,2% полностью и 19,1% частично согласились потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в годы правления Сталина. Наибольшее число сторонников данная идея собирает в западных областях Украины — 66,7%. Против выступили 35,7% респондентов.

Ранее опрос показал отношение россиян к Путину. По мнению 60% респондентов, он работает на своём посту хорошо.