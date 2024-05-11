На Украине заговорили о мобилизации всей страны Минобороны Украины: вскоре всей стране придется мобилизоваться

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Всем жителям Украины пришло время мобилизоваться, заявил в эфире «Эспрессо» спикер Министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин. Он объяснил, что «приходит конец» спокойной жизни, которой жила часть населения государства.

Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец, — сказал спикер.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ могут пополниться 10–20 тысячами заключенных. Он уточнил, что в этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.

Министр добавил, что многое зависит от военно-врачебных комиссий, которые раньше хотели видеть «двухметровых арийцев-блондинов со знанием трех иностранных языков». Однако, как он заметил, сегодня подход изменился, поскольку власти не хотят создавать преграды для мобилизации.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Оба статуса будут действовать еще 90 суток.