ВСУ могут пополнить десятки тысяч заключенных Глава Минюста Украины: в ВСУ могут отправить до 20 тысяч заключенных

Фото: МО Украины

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью BBC заявил, что ВСУ могут пополниться около 10–20 тысячами заключенных. Он уточнил, что в этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.

Я думаю, что тысяч 10 можно было бы привлечь, может немного больше. Да, 10–20 тысяч. Точно не больше. Но опять же вопрос в подходах. Я говорю цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное, — сказал Малюська.

Министр добавил, что многое зависит от военно-врачебных комиссий, которые раньше хотели видеть «двухметровых арийцев-блондинов со знанием трех иностранных языков». Однако как он заметил, сегодня подход изменился, поскольку власти не хотят создавать преграды для мобилизации.

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о мобилизации осужденных 8 мая. За документ отдали голос 279 депутатов. Согласно инициативе, мобилизовать можно будет всех осужденных, кроме определенной категории преступников. Они должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медицинскую комиссию.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя новость о принятии на Украине законопроекта о мобилизации осужденных, высказался о разнице между российскими и украинскими осужденными на СВО. По его словам, в РФ осужденные шли на фронт, чтобы получить помилование или искупить «прошлые грехи». На Украине же многие пытаются «попасть в тюрьму», лишь бы не попасть на фронт.