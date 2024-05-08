Военкор объяснил разницу между российскими и украинскими осужденными на СВО Коц: на Украине скоро могут появиться отряды ВСУ, состоящие из заключенных

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине скоро могут появиться отряды ВСУ, состоящие из заключенных, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Соответствующий законопроект утвердили в Верховной раде, и теперь его должен подписать президент.

Журналист объясняет разницу между принудительной мобилизацией осужденных и набором добровольцев из их числа. По его словам, российские заключенные шли на фронт, чтобы получить помилование или искупить «прошлые грехи». На Украине же многие пытаются «попасть в тюрьму», лишь бы не попасть на фронт.

В российской практике большинство заключенных шли воевать в ЧВК и «Шторм Z» с мотивацией — получить помилование, заработать денег, искупить прошлые грехи. На Украине же многие предпочитают попасть в тюрьму, лишь бы не на фронт. А теперь и за решеткой не спрячешься, — приходит к выводу военкор.

О том, что Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осужденных во втором чтении, ранее сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. За принятие документа отдали голос 279 депутатов. Мобилизовать можно будет всех осужденных, кроме определенной категории преступников. Они должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медкомиссию.