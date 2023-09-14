На Украине усомнились в состоянии страны выдержать конфликт с РФ Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не в состоянии выдержать конфликт с Россией

Фото: МО РФ

Украина не может выдержать конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, положение в стране катастрофично из-за демографического кризиса, связанного с миграцией украинцев, и сильным падением рождаемости.

Украина не в состоянии выдержать такое. <...> Идет просто тяжелейший обмен ударами, — сказал Соскин.

Он добавил, что от этого конфликта выигрывают все, кроме Украины.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что на Украине вскоре может начаться гражданская война. Он отметил, что до внутреннего противостояния страну доведут тирания правительства Владимира Зеленского, неудачи на фронте, принуждение мужчин к службе в ВСУ и публичные казни отказывающихся идти на войну.

Кроме того, Соскин назвал Зеленского предателем государственных интересов и обвинил его во лжи о контрнаступлении. Он подчеркнул, что никакого наступления нет. При этом украинские военные продолжают гибнуть, а родственники даже не имеют возможности похоронить их должным образом.

До этого Соскин заявил, что спасти Украину от краха может смена власти. Он призвал срочно отстранить Зеленского от руководства страной, отменить военное положение и начать переговоры с Россией.