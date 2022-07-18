На Украине уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab

Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

САУ Krab

На Украине была уничтожена польская самоходная гаубица (САУ) Krab, сообщает портал onet.pl со ссылкой на украинские источники. Отмечается, что Польша планировала передать Украине 18 САУ, 10 установок были доставлены к июлю.

Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине. По предварительной информации, ее экипаж не пострадал, — передает портал.

Ранее Financial Times сообщила, что запасы оружия Европы скоро могут закончиться. Издание отмечает, что ситуация на Украине продемонстрировала слабую готовность европейских стран к боевым действиям на континенте.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Европы в ближайшем будущем столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами. Их причинами станет недовольство граждан, интересы которых правительства не могут защитить.