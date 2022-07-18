На Украине была уничтожена польская самоходная гаубица (САУ) Krab, сообщает портал onet.pl со ссылкой на украинские источники. Отмечается, что Польша планировала передать Украине 18 САУ, 10 установок были доставлены к июлю.
Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине. По предварительной информации, ее экипаж не пострадал, — передает портал.
Ранее Financial Times сообщила, что запасы оружия Европы скоро могут закончиться. Издание отмечает, что ситуация на Украине продемонстрировала слабую готовность европейских стран к боевым действиям на континенте.
Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Европы в ближайшем будущем столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами. Их причинами станет недовольство граждан, интересы которых правительства не могут защитить.