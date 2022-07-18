Financial Times: у Европы скоро закончатся запасы оружия

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Запасы оружия Европы скоро могут закончиться, сообщает газета Financial Times. Издание отмечает, что ситуация на Украине продемонстрировала слабую готовность европейских стран к боевым действиям на континенте.

Страны изо всех сил пытались найти сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов, чтобы помочь сдержать продвижение России. Эти запасы сейчас на исходе, — сообщают эксперты FT.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен ранее заявила, что снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военнослужащих увеличивают риски начала третьей мировой войны. По ее словам, обеспокоенность этим выражают две трети населения ФРГ.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Европы в ближайшем будущем столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами. Их причинами станет недовольство граждан, интересы которых правительства не могут защитить. Сенатор напомнил о недавних решениях Бориса Джонсона, Марио Драги и Каи Каллас сложить полномочия премьеров в Великобритании, Италии и Эстонии.