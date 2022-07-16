Пушков предупредил об отставках европейских лидеров Пушков: Европу ожидает череда отставок и политических кризисов

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что страны Европы в ближайшем будущем столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами. Их причинами станет недовольство граждан, интересы которых правительства не могут защитить, отметил он в Telegram.

Сенатор напомнил о недавних решениях Бориса Джонсона, Марио Драги и Каи Каллас сложить полномочия премьеров в Великобритании, Италии и Эстонии.

Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран, — пояснил российский сенатор.

Ранее стало известно, что политолог Андрей Быстрицкий заявил: Европе следует подготовиться к продолжению волны отставок глав государств и к определенным политическим трудностям. Он предположил, что волнений стоит ожидать в странах Прибалтики, так как они пытаются доказать свою лояльность к США, ставя на кон собственное благосостояние.