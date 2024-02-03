В регионе Украины возникли сбои с энергоснабжением из-за взрывов Минэнерго Украины: взрывы нарушили работу объекта генерации электроэнергии

Фото: t.me/dsns_telegram

Минэнерго Украины зафиксировало сбои в работе объекта генерации электроэнергии, расположенного в Днепропетровской области, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Отмечается, что также начался пожар на одной из подстанций «Укрэнерго».

В ведомстве сообщили, что временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии начались из-за взрывов. Указывается, что по той же причине начался пожар на одной из подстанций «Укрэнерго» Днепропетровской области, вследствие чего «произошли отключения воздушных линий электропередачи».

Сегодня, 3 февраля, сообщалось, что жители Днепропетровской области остались без электроснабжения в результате взрывов. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что отключение света затронуло 15 тысяч украинцев. Помимо этого, обесточены две котельные в Кривом Роге.

Ранее национальная компания «Укрэнерго» обратилась к жителям страны с просьбой экономить свет из-за роста потребления электроэнергии. После новогодних праздников уровень расхода электричества превысил показатели на 13,4%. Одной из причин роста потребления электроэнергии называли похолодание во всех областях Украины.