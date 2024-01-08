Жителей Украины призвали экономить электричество Украинцев призвали экономить электроэнергию из-за роста ее потребления

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой экономить свет из-за роста потребления электроэнергии в стране. В своем Telegram-канале компания отметила, что в понедельник, 8 января, уровень потребления электричества на 13,4% превысил показатель пятницы.

Потребление сейчас значительно растет... Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно, — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что одной из причин роста потребления электричества стало похолодание во всех областях страны. В то же время в южном регионе продолжается восстановление электроснабжения населения, которое было обесточено из-за непогоды.

8 января серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Украины. После чего в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Где именно прогремели взрывы, не сообщалось.

29 декабря на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. В Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта.