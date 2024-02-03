Взрывы оставили без света около 15 тысяч украинцев Почти 15 тысяч жителей Днепропетровской области остались без света из-за взрывов

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Жители Днепропетровской области остались без электроснабжения в результате взрывов, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, отключение света затронуло 15 тысяч украинцев. Помимо этого, обесточены две котельные в Кривом Роге.

Взрывы в Криворожье. Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 тысяч человек. А еще [обесточены] две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов, — написал Лысак.

Он добавил, что также частично обесточен скоростной трамвай в Кривом Роге. Помимо этого, в городе ввели аварийные отключения электроэнергии. Как пояснил в Telegram-канале председатель совета обороны населенного пункта Александр Вилкул, из-за этого ожидаются перебои не только с электроэнергией, но и со связью. По его словам, часть больниц переходит на работу на генераторах.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове на востоке Украины. До этого была объявлена воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны.