На Украине сообщили о переносе контрнаступления на неопределенный срок FP: Украина отложила контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украина планировала начать контрнаступление в апреле, однако в дальнейшем перенесла его на неопределенный срок. Причиной стал дефицит оружия у ВСУ. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на информацию депутата Верховной рады Александры Устиновой.

Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок, — говорится в сообщении издания.

В середине апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Сообщалось при этом, что в Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.

В свою очередь военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление «хоть сегодня», однако они этого почему-то не делают. По его мнению, из-за постоянных переносов наступления военное командование ВСУ не заслуживает уважения.