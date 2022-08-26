На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой для Киева Депутат Рады Гончаренко: русофобия является единственной возможной политикой для Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Гончаренко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что русофобия является единственной возможной политикой для Украины. С ее помощью Киев «борется с Российской империей», отметил он в Telegram.

Гончаренко побывал в Латвии, где выступил на заседании горсовета Риги.

Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика, — сказал там депутат.

Он уточнил, что на Украине русофобия якобы не распространяется на этнических русских граждан.

Гончаренко также порассуждал об исторической необходимости бороться с Россией. Он обвинил Москву в «покорении» Украины в XVIII веке. Однако запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким решило перейти под управление Москвы на столетие раньше.

Ранее стало известно, что Алексей Гончаренко заявил: на саммите НАТО в Мадриде обсуждался раздел России и аннексия ряда её регионов. Такие разговоры вели представители Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой, отметил он. Гончаренко добавил, что Киев и Вильнюс связывает вечная дружба, при этом Украина ведёт борьбу совместно с НАТО.