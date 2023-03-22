На Украине решили заочно осудить генерала Лапина

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Александр Лапин

Суд украинского города Чернигова решил заочно осудить экс-командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, указано в сообщении на сайте суда. В судебной инстанции отметили, что заседание назначено на 24 марта. В июне прошлого года генералу уже заочно предъявляли обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Лапин Александр Павлович вызывается для рассмотрения уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Подготовительное судебное заседание состоится 24 марта 2023, — указано в сообщении суда.

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