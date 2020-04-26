На Украине разоблачили преступников, продававших детей китайцам

https://static.news.ru/photo/5256ec1c-87bc-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинская полиция раскрыла преступную группу, которая занималась продажей новорождённых гражданам Китая. Об этом рассказал замглавы МВД страны Антон Геращенко.

По его словам, торговлю младенцами организовала главврач частной репродуктивной клиники. В состав группы входили также двое украинцев и трое выходцев из КНР.

Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными,- написал Геращенко в Facebook.

Министр отметил, что новорождённых продавали примерно по $50 тысяч. Покупателями в большинстве случаев выступали одинокие мужчины «определённой ориентации».

В настоящее время полиция проверяют 140 граждан КНР, которые могли быть причастны к преступлению.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы европейских стран провели масштабную спецоперацию по борьбе с торговлей детьми. В 16 государствах были арестованы 70 человек.