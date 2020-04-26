На Украине разоблачили преступников, продававших детей китайцам

Украинская полиция раскрыла преступную группу, которая занималась продажей новорождённых гражданам Китая. Об этом рассказал замглавы МВД страны Антон Геращенко.
По его словам, торговлю младенцами организовала главврач частной репродуктивной клиники. В состав группы входили также двое украинцев и трое выходцев из КНР.
Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными,- написал Геращенко в Facebook.
Министр отметил, что новорождённых продавали примерно по $50 тысяч. Покупателями в большинстве случаев выступали одинокие мужчины «определённой ориентации».
В настоящее время полиция проверяют 140 граждан КНР, которые могли быть причастны к преступлению.
Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы европейских стран провели масштабную спецоперацию по борьбе с торговлей детьми. В 16 государствах были арестованы 70 человек.
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