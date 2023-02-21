На Украине рассказали об использовании американских вертолетов ГУР Украины сообщило об использовании разведкой американского вертолета UH-60 Black Hawk

Фото: soldiersmediacenter/Flickr.com/Global Look Press

Американский многоцелевой вертолёт UH-60 Black Hawk

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). К сообщению прикреплены фотографии стоящего в ангаре летательного аппарата в цветах украинского флага.

Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны, — говорится в публикации.

Как заметили журналисты РИА Новости, вертолет на фотографии не оборудован внешними точками подвески вооружений и скорее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта.

В апреле прошлого года США поставили Украине российские вертолёты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана. Москва тогда не исключала, что при их помощи может обстреливаться территория РФ.

Ранее Минобороны Британии опровергло сообщение о поставке четырех боевых вертолетов Apache ВСУ. Информация о готовящихся поставках появилась в газете Mirror. Со ссылкой на источник в Министерстве обороны Британии в статье заявили об отправке четырех вертолетов на вооружение ВСУ после передачи Украине партии танков Challenger 2.