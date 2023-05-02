На Украине рассказали, как поступят с ранеными бойцами ВСУ Минобороны Украины: раненых солдат ВСУ вместо демобилизации назначат на небоевые должности

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Перенесших ранения солдат ВСУ, которые не смогут выполнять боевые задачи, станут назначать на другие должности. Об этом в своем Telegram-канале написала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, подобных должностей «в десятки раз больше, чем раненых».

Раненых, которые не могут выполнять боевые задачи и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности. <...> Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения, — сообщила Маляр.

Она отметила, что в настоящее время готовится соответствующее распоряжение командующего ВСУ Валерия Залужного, а также необходимые правки к законодательству и указам Министерства обороны страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за апрель в ходе специальной военной операции на Украине погибли более 15 тысяч бойцов ВСУ. По словам министра, российские военные продолжают вести активные боевые действия по всей линии фронта.

В свою очередь Минобороны США сообщило о том, что потери РФ убитыми и ранеными в последние месяцы в зоне СВО составили 100 тысяч человек. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что озвученные Пентагоном данные о потерях среди российских военных «взяты с потолка». Он призвал доверять только той информации, которую распространяет российское Министерство обороны.