На Украине рассказали, что сделают с арестованными российскими активами Шмыгаль: правительство Украины продаст конфискованные российские активы на аукционах

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Правительство Украины продаст конфискованные в стране активы, принадлежащие России и российским компаниям, на аукционах, сообщил в Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, вырученные средства будут направлены на восстановление энергосистемы, жилья и разминирование территорий.

Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу, — написал Шмыгаль.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.