Зеленский и новый министр обороны обсудили удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский и новый министр обороны страны Денис Шмыгаль обсудили удары вглубь территории России, сообщили в пресс-службе украинского лидера. Кроме того, глава государства получил от него первый доклад. Зеленский отметил, что Шмыгаль уже занимается аудитом контрактов на поставку беспилотников-перехватчиков на Украину.

Обсудили обеспечение дипстрайков (глубокий удар. — NEWS.ru) — частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем вовлеченным подразделениям за точность, — сказал лидер страны.

Ранее Верховная рада Украины одобрила кандидатуру Шмыгаля на пост главы министра обороны. Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, за его кандидатуру проголосовали 267 парламентариев.

При этом бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский снял с данного поста Александра Литвиненко.

Украинский лидер также поручил Умерову активизировать переговорный трек на новой должности. Он подчеркнул, что выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле по-прежнему продолжается.