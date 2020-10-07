На Украине рассказали, что привело к крушению военного самолёта Ан-26

https://static.news.ru/photo/cfacb34c-08ac-11eb-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Крушению военного самолёта Ан-26 в Харьковской области Украины предшествовал отказ одного из блоков системы управления левым двигателем. Это привело к его нештатной работе и срабатыванию датчика падения давления по измерителю крутящего момента, сообщил замглавы правительства и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он уточнил, что такие данные были получены в ходе расшифровки чёрных ящиков воздушного судна. Вместе с тем расследование причин авиакатастрофы выявило грубые нарушения как во время выполнения полётных заданий, так и в организации полётов в целом.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, один курсант выжил.

Следствие рассматривает несколько версий о причинах катастрофы — техническая неисправность агрегатов, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полётами, а также плохое техническое обслуживание воздушного судна и ненадлежащая подготовка к полёту.

По данным Уруского, Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября.

Ранее, как писал NEWS.ru, мать одного из погибших пилотов рассказала, что за сутки до последнего полёта тот говорил о плохой работе двигателей, которые неоднократно отказывали. При этом, по словам мужчины, воздушное судно было неисправно.

После авиакатастрофы украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал официальное заключение о состоянии двигателей лайнера, которое получил от источников в государственном авиаконцерне «Антонов». Согласно документу, вместо капитального ремонта или замены оба двигателя, «налетавшие» больше часов чем положено, получили продление срока службы с существенным превышением норм.