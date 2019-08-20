Радиационный фон на Украине не претерпел никаких изменений после взрыва на российском военном полигоне, который находится около населённого пункта Нёнокса Архангельской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Заместитель начальника отдела взаимодействия со СМИ и связям с общественностью ГСЧС Владимир Овсяник в интервью изданию «
Он отметил, что есть суточные колебания, но они не имеют отношения к событиям в РФ.
Инцидент под Северодвинском произошёл 8 августа. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных. Военное ведомство засекретило подробности инцидента, сообщение о превышении радиации в городе позднее было удалено, писал News.ru.