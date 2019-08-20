https://static.news.ru/photo/e14ca398-c35f-11e9-8a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Радиационный фон на Украине не претерпел никаких изменений после взрыва на российском военном полигоне, который находится около населённого пункта Нёнокса Архангельской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель начальника отдела взаимодействия со СМИ и связям с общественностью ГСЧС Владимир Овсяник в интервью изданию « Гордон » подчеркнул, что «отклонений от нормы отмечено не было».

Он отметил, что есть суточные колебания, но они не имеют отношения к событиям в РФ.

Инцидент под Северодвинском произошёл 8 августа. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных. Военное ведомство засекретило подробности инцидента, сообщение о превышении радиации в городе позднее было удалено, писал News.ru.