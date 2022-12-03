На Украине призвали снизить вдвое потолок цен на российскую нефть Глава офиса Зеленского Ермак предложил снизить потолок цен на нефть из России до $30

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал в своем Telegram-канале на установление странами G7, Австралией и ЕС потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и предложил снизить его вдвое. По его мнению, данная мера необходима для скорейшего разрушения экономики России.

G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть <...> из России на уровне $60 за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до $30, — написал Ермак.

Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть накануне. Ограничение начнет действовать с 5 декабря или вскоре после этой даты. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 года, цена будет объявлена отдельно.

Кроме того, G7 и Австралия намерены постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из России на внутренних рынках. В Минфине США заявили, что это обязательство остается неизменным после введения ценового потолка.