Провести досрочные выборы украинского парламента призвал депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Свою позицию он изложил в эфире телеканала «Украина 24».

Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает всё, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте. И да, он теряет доверие из-за монобольшинства, из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей. Но косвенно мы становимся соучастниками всех их действий, — заявил политик.

По словам Бойко, его политическая сила располагает необходимыми механизмами. которые позволят ускорить процедуру переизбрания парламента.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что, если украинцы не изгонят из Киева «банду негодяев», Херсонская, Одесская и Николаевская области войдут в состав России. При этом Донбасс экс-депутат считает потерянным для Украины навсегда, поскольку жители ЛНР и ДНР «не согласятся жить в фашистской стране».

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал изменить политику Киева в отношении Донбасса, чтобы не потерять регион окончательно. Он отметил, что Минские соглашения не будут работать по вине Москвы, которая в этой ситуации «пойдёт дальше».