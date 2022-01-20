На Украине предсказали бегство Зеленского в случае начала войны с РФ

В случае начала боевых действий с Россией действующий президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, нынешнее руководство украинского государства не имеет никаких интересов для защиты страны.

Знаю точно, что люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями, — написал Кива в своём Telegram-канале.

Также депутат сомневается в том, что стимулы для участия в войне с Россией найдут для себя простые украинцы. По его словам, жизнь гражданам отдавать прост не за что.

За что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так её давным-давно нет, — заявил парламентарий.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Материалы СМИ о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.