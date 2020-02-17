https://static.news.ru/photo/b81793e4-521f-11ea-9faa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Senkar Tomas/Global Look Press

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса. Согласно предложению министра, жители неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, выполнявшие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

По словам Авакова, этот закон должен быть принят перед выборами в Донбассе, после которых Украина «возьмёт контроль» над самопровозглашёнными республиками. Подобная правовая норма, отметил глава МВД, принималась в послевоенной Франции.

Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаём, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков, — сказал Аваков в эфире телеканала ICTV.

Руководитель украинского силового ведомства подчеркнул, что уголовное преследование должно быть применено в отношении тех, кто «выполнял репрессивные функции в Донбассе, участвовал в насильственном свержении власти и в убийствах».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.