На Украине пожаловались на нехватку комплексов «Точка-У» Глава ГУР Минобороны Украины: ВСУ не хватает комплексов «Точка-У»

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У ВСУ осталось очень мало комплексов «Точка-У», рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, украинские военные будут теперь чаще использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает The Washington Post.

Российских ракетных комплексов «Точка-У» осталось очень мало <...>. Мы будем сражаться с помощью американских HIMARS. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их, — сказал Буданов.

24 июля глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что США передадут Украине еще несколько десятков РСЗО и большое количество боеприпасов к ним. В этом Киев заверили американские конгрессмены после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

При этом Ермак уточнил, что наряду с HIMARS Киев может также получить системы MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня).

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о неготовности Вашингтона передать Украине ракеты для РСЗО дальностью в 300 километров.