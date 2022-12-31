На Украине «повесили» Деда Мороза и Снегурочку

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «ЧП Донецк Z» опубликовал сделанную на Украине фотографию, на которой можно увидеть свисающих с моста кукол в одежде Деда Мороза и Снегурочки. Рядом с фигурами установлен плакат, на котором на украинском языке написано, что «они хотели заменить нам св. Николая».

На Украине повесили деда Мороза и Снегурочку. Надпись на плакате: «Они хотели заменить нам св. Николая». Маразм крепчал, — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Баклыков обратился в СБУ из-за того, что в одну из местных школ пришел Дед Мороз. Украинский чиновник назвал выступление со сказочным персонажем «советско-агитационным шабашем». Мэр потребовал провести проверки в учебном заведении.

До этого сообщалось, что в 2022 году не состоится уже традиционная встреча Йоулупукки (новогодний волшебник из Финляндии) с его российским коллегой — Дедом Морозом. В первый раз два символа зимних праздников встретились в 2011 году: это произошло на восточной границе Финляндии. На этот раз встреча не состоится из-за спецоперации на Украине. Инициатором отмены акции «Рождество начинается на границе» в этом году стала финская сторона.