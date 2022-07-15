На Украине пообещали перевоспитать Вучича после слов о Путине Депутат Рады Гончаренко: Украина и Хорватия «перевоспитают» Вучича при вступлении в ЕС

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации. По его словам, лидера балканской страны и её народ перевоспитают при возможном вступлении Сербии в ЕС, сообщает РИА Новости.

Так Гончаренко отреагировал на слова Вучича, который заявил, что российский президент Владимир Путин в определённый момент спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и якобы на земле начнётся «ад», если его не примут. Президент Сербии также отметил, что в настоящее время «посредством украинцев» с Россией воюет весь Запад.

Сербию вместе с её президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и её стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать, — цитирует депутата агентство.

Гончаренко назвал процесс перевоспитания Вучича сложным и неприятным для сербов, добавив, что «нам он по силам».

Ранее стало известно, что политолог Сергей Марков разъяснил в разговоре с NEWS.ru смысл заявления Александра Вучича об «аде», который возможен, если Запад отвергнет предложения Владимира Путина по Украине. По его словам, речь идет не об «аде» для всех, а об «аде» для самого Вучича, на которого оказывается колоссальное давление.