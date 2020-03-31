https://static.news.ru/photo/2db97aa2-7388-11ea-8bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emica Elvedji/PIXSELL/ТАСС

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 645 инфицированных коронавирусом. Анализы проводила вирусологическая референс-лаборатория.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19, — говорится в сообщении организации.

Также врачи отметили и число летальных исходов. По данным лаборатории, на территории страны зафиксировано 17 смертей. От болезни удалось выздороветь 10 пациентам.

Как писал NEWS.ru, власти Украины намерены ослабить режим карантина из-за опасений в связи с экономикой. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.