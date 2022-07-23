На Украине улицу Толстого переименовали в честь премьера Британии Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Администрация города Хуста в Закарпатской области Украины переименовала улицу имени Льва Толстого в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно объявил об уходе с должности. В Telegram-канале Верховной рады уточнили, что дерусификация также коснулась улиц Гагарина, Кутузова и Александра Невского. Все три городские улицы получили названия в честь украинских культурных и исторических деятелей.

В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка (космонавт. — NEWS.ru), улица Кутузова в улицу Северина Наливайко (казацкий предводитель. — NEWS.ru), улица Александра Невского в улицу Василия Стуса (поэт. — NEWS.ru), — сказано сообщении.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что пересечение улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в Бруклине, Нью-Йорк, будет называться «Украинский путь» (Ukranian way). Решение об этом принял городской совет Нью-Йорка 14 июля.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории около посольства Великобритании в столице в площадь Луганской Народной Республики. Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин».