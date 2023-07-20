На Украине отчитались о переводе армии на стандарты НАТО Минобороны Украины заявило о введении в Вооруженных силах страны почти 300 стандартов НАТО

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В ВСУ ввели 287 стандартов НАТО, сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что это даже больше, чем у некоторых стран-членов Альянса.

В силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО... По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых стран-членов, — говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что Украина ввела почти 25% от общего количества стандартов. Как заявили в министерстве, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украины-НАТО (первоочередные стандарты Альянса). Еще 113 стандартов введены по инициативе самого Киева.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении НАТО отказаться от соблюдения плана действий по предоставлению стране членства в организации. Он уверен, что такое решение упрощает процедуру интеграции, как это было с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение в Альянс без выполнения условий ПДЧ.

План действий по предоставлению членства является частью программы для кандидатов на присоединение к НАТО. Так как Финляндия и Швеция получили приглашения без выполнения условий ПДЧ, украинские власти стали требовать аналогичных условий.