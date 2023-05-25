На Украине оценили вероятность проведения контрнаступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступления ВСУ в 2023 году не будет из-за нехватки оружия

Фото: МО Украины

Контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году не будет, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале. По его словам, это связано с нехваткой у ВСУ оружия, техники и самолетов. Кроме того, Соскин указал также на дефицит личного состава.

Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТР, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление? — сказал Соскин.

Он напомнил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ в мае уже войдут в Крым, однако, по мнению Соскина, Киеву не с чем проводить операцию. Политик считает, что контрнаступление возможно только в том случае, если украинский Генштаб разработает план чрезвычайной операции.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление против российских вооруженных сил. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.