На Украине оценили ущерб гражданской инфраструктуре МИД Украины: ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает $127 млрд

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре страны, превышает $127 млрд. Таковы последние цифры, отметила она на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Согласно последним подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, составляет больше 127 миллиардов долларов, — подчеркнула дипломат.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ноябре говорил об ущербе в $100 млрд, нанесенном инфраструктуре с февраля 2022 года. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль в декабре сказал, что на восстановление всей страны требуется около $700 млрд.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что «новый план Маршалла» в отношении Украины не сработает, если помощь Запада заключается исключительно в деньгах. По его словам, для разрешения сложившейся ситуации нужно разминировать страну, причем действовать стоит масштабно и координированно.