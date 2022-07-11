На Украине оценили влияние западного оружия на ход конфликта Секретарь СНБО Данилов заявил, что поставленное Украине западное оружие уже меняет ход конфликта

Фото: МО Украины

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в Twitter. По его словам, преимущество российской армии нивелируется грамотным применением полученного оружия солдатами ВСУ.

Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали! — написал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что помощи Вашингтона недостаточно для того, чтобы победить в конфликте с Россией. Украинский лидер призвал США помочь как оружием, так и финансами.

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать её оружием. Он раскритиковал действия западных стран по оказанию Украине военной помощи. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поставок вооружения Киеву. Он добавил, что Запад не может позволить сражаться до последнего украинца.