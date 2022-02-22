Совбез Украины объявил режим ЧП в стране

Совет нацбезопасности Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, сообщил секретарь органа Алексей Данилов. Он добавил, что на территории Донбасса не потребуется введение специального режима, поскольку с 2014 года там действует отдельный режим, передаёт телеканал «Украина 24». Режим будет введён на 30 дней, президент Украины Владимир Зеленский при необходимости сможет его продлить на 30 дней.

Теперь решение должна утвердить Верховная рада, отметил Данилов.

На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение, — сказал Данилов.

Также Данилов сообщил, что при необходимости на Украине введут комендантский час. Он отметил, что власти не планируют изымать зарегистрированное оружие у населения после введения ЧП.

Данилов сообщил, что у него нет информации о том, что Украина будет разрабатывать ядерное оружие. Также он утверждает, что Зеленский, упоминая ядерное оружие, на самом деле говорил о выполнении гарантий безопасности для Украины в рамках Будапештского меморандума.

Президент не говорил о разработке ядерного оружия, он обращал внимание подписавшихся на Будапештский меморандум. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие я нигде не видел, — добавил он.

23 февраля Зеленский заявил, что в настоящее время необходимости во всеобщей мобилизации нет, однако требуется доукомплектовать армию. В связи с этим он объявил призыв резервистов в видеообращении, которое размещено на президентском сайте. Он добавил, что в ближайшее время планируются учебные сборы для резервистов из системы территориальной обороны.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.