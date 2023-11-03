На Украине назвали обязательное условие для демобилизации Секретарь СНБО Данилов: демобилизация на Украине требует создания правовой базы

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Демобилизация на Украине возможна, заявил изданию «Лига.нет» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Но, по его словам, для нее необходимо создать правовую базу.

Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать, — отметил собеседник издания.

Данилов подчеркнул, что такое предложение должно быть выражено в форме нормативно-правового акта. Например, верховный главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ, уточнил секретарь.

Ранее Данилов также прокомментировал новости об ослаблении западной поддержки Киеву. По мнению представителя СНБО, подобные заявления являются «российской пропагандой», а западная поддержка была и будет продолжаться. По мнению секретаря СНБО, обещания лидеров стран Запада перед Киевом остаются в силе даже на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Данилов сообщил, что власти Украины не собираются преследовать жителей регионов, присоединившихся к России. Он заявил, что гражданам на этих территориях важно сохранить свою жизнь, поэтому никакого радикализма по отношению к этим людям проявлять не будут.