На Украине не поверили в снижение поддержки со стороны Запада Секретарь СНБО Украины Данилов отказался верить в снижение поддержки Западом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался верить в снижение поддержки со стороны Запада, передает «РБК-Украина». Он назвал заявления об уменьшении помощи «российской пропагандой».

Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать — все это российская пропаганда, — сказал он.

Данилов добавил, что западная поддержка была и будет продолжаться. По мнению секретаря СНБО, обещания лидеров стран Запада перед Киевом остаются в силе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он подчеркнул, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе пришли к мнению, что финансовая помощь Украине останется приоритетной. Он добавил, что ЕС настроен решительно в вопросе выделения денег Киеву. Трансляция выступления политика велась на YouTube-канале организации.