В СНБО Украины пообещали не преследовать жителей новых регионов России

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Власти Украины не собираются преследовать жителей регионов, присоединившихся к России, заявил в эфире «РБК-Украина» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что гражданам на этих территориях важно сохранить свою жизнь.

Потому что они нам точно будут нужны для строительства территории <...>. Это главное. Если они там собираются издавать какие-то свои цидулы, то это нет никакого уничтожения. Жизнь человека является самой высокой ценностью. Даже если человек возьмет ту или иную записку, мы будем потом разбираться, где и при каких обстоятельствах, — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что никакого радикализма по отношению к этим украинцам не будет.

В августе стало известно, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области с начала 2023 года направили в российский бюджет свыше 64,6 млрд рублей. В Федеральной налоговой службе уточняли, что средства были распределены между федеральным и региональными бюджетами, а также внебюджетными фондами.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать задолженность по кредитам и займам с жителей четырех новых регионов страны. Закон уже вступил в силу, при этом ограничение будет действовать до 1 января 2026 года.