Климкин назвал Донбасс эпицентром грядущей Третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/34fd1aa6-a4f4-11ea-af0e-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы «слишком оптимистично» относятся к гражданскому конфликту в Донбассе. Однако именно он может стать причиной нового международного вооружённого противостояния, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, мир находится на пороге «безумных перемен».

Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы ещё не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей, — сказал Климкин в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Экс-министр высказал уверенность, что Украине необходимо пересмотреть отношение к собственной безопасности. Переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, политик назвал «мазохизмом».

Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил, сколько украинская сторона потеряла при отказе от ядерного вооружения в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Он сообщил, что потери Украины составляют $250 млрд, писал NEWS.ru.