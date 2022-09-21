На Украине назначили начальника военной администрации Херсона Зеленский назначил Луговую главой военной администрации Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Луговую главой военной администрации Херсона, следует из указа, опубликованного на его сайте. Ранее Луговая работала в должности секретаря Херсонского городского совета. После того, как в Херсоне задержали мэра Игоря Колыхаева, Луговая стала исполнять его обязанности.

Распространение президента Украины о назначении Галины Луговой начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области, — сказано в сообщении.

Военные администрации населенных пунктов — это временные госорганы власти на территориях, утвержденных кабмином Украины. После образования подобных администраций прекращаются полномочия сельских, поселковых и городских советов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что те бойцы ВСУ, которые попали в плен в ходе боев у границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно. Они рады своему пленению, поскольку это спасает им жизнь, подчеркнул он.