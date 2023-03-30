На Украине начали сбор подписей за размещение ядерного оружия США Петиция за размещение ядерного оружия на Украине появилась на сайте Зеленского

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На Украине начат сбор подписей за размещение на территории страны ядерного оружия США, соответствующая петиция появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Автор инициативы также предложил главе государства рассмотреть вариант, при котором Украина станет государством с собственным ядерным вооружением.

Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением! — говорится в тексте петиции, автором которой выступил некий Александр Устинов.

По состоянию на 16:35 мск петицию поддержали 144 человека. Чтобы Зеленский рассмотрел просьбу о размещении ядерного оружия, необходимо, чтобы петиция набрала не менее 25 тысяч подписей в течение ближайших 92 дней.

В сентябре 2022 года на сайте Зеленского была опубликована петиция о выходе из Будапештского меморандума и возвращении стране ядерного статуса. Авторы инициативы аргументировали свою позицию тем, что ядерное оружие необходимо для сдерживания России, а его отсутствие ставит под угрозу безопасность страны.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в эфире Radio ZET предположил, что Украина уже располагает ядерным арсеналом. Польский генерал отметил, что у украинцев есть все для того, чтобы иметь такое оружие, в том числе АЭС, лаборатории и ученые.