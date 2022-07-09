Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков Зеленского обязали рассмотреть петицию о легализации однополых браков

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Президент Украины Владимир Зеленский должен будет рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране, передает ТАСС. Соответствующая инициатива за месяц набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте главы государства.

Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар, — отметила автор петиции Анастасия Совненко.

Ранее стало известно о существующем на Украине расколе общества. Там гомофобная позиция советника главы офиса президента Алексея Арестовича столкнулась с мнением ЛГБТ-сообщества. Конфликт между «КиевПрайд» и политиком произошел после его слов, что «любые однополые отношения — это, скорее, отклонение от нормы».

Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о большом количестве представителей ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ответ на это написал, что магистр «Своей игры» таким высказыванием доказал: эрудиция и ум — разные вещи.