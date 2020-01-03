На Украине в результате проверки 787 автозаправочных станций было выявлено 439 нелегальных, из них 111 были демонтированы.
Об этом
Работу по выявлению незаконных АЗС проводили совместно СБУ и Государственная фискальная служба Украины.
Накануне Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало список автозаправочных станций, где реализуют некачественное топливо. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году. В список вошли 157 автозаправок, писал NEWS.ru.
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