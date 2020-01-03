https://static.news.ru/photo/644eb644-2fcd-11ea-94bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurt Amthor/imageBROKER.com/Global Look Press

На Украине в результате проверки 787 автозаправочных станций было выявлено 439 нелегальных, из них 111 были демонтированы.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По его словам, было также арестовано 275,4 тонны топлива.

Работу по выявлению незаконных АЗС проводили совместно СБУ и Государственная фискальная служба Украины.

Накануне Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало список автозаправочных станций, где реализуют некачественное топливо. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году. В список вошли 157 автозаправок, писал NEWS.ru.