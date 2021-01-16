На Украине хотят возобновить сообщение с прилегающими к Крыму территориями

https://static.news.ru/photo/5ec7d412-58a3-11eb-b843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ukrzaliznytsia/facebook.com

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») планирует запустить поезда на территории, граничащие с Крымом. Об этом заявил её руководитель Владимир Жмак.

Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем, — цитирует его телеканал «Украина 24».

Он отметил, что ограничения на перевозки невыгодны для компании. Сократились транзитные грузы и пассажирское сообщение, что негативно отражается на экономических показателях.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвал представителей России на саммит по Крыму. Он подчеркнул, что разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории.

Российские политики назвали любые попытки Украины вернуть Крым заведомо бесперспективными. Они предложили Киеву обсудить восстановление отношений между двумя странами, а также порекомендовали направлять средства на финансирование вакцинации населения вместо «бредовых проектов».