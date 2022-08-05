На Украине готовятся к массовой эвакуации населения Вице-премьер Украины Верещук рассказала о подготовке к массовой эвакуации жителей Украины

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Правительство Украины серьезно рассматривает вопрос о массовой эвакуации населения, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в беседе с Telegram-каналом «Политика страны». По ее словам, проблема будет ощущаться наиболее остро с приближением зимы.

Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому, — рассказала она.

Также Верещук призвала украинцев в эвакуироваться сейчас, так как ближе к зиме из своих домов будет выезжать очень много людей и ситуация в стране станет еще более напряженной. Она подчеркнула, что необходимо уезжать с детьми и пожилыми туда, где можно пережить зиму.

Ранее Верещук объявляла о начале обязательной эвакуации гражданского населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Министр сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится в том числе в случае вооруженного конфликта. Верещук добавила, что отопления в регионе зимой не будет.