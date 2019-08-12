Горняки шахты «Центральная» в Донецкой области Украины отказываются работать из-за долгов по заработной плате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.
По его словам, специалисты шахт «Кураховская» и «Украина» продолжают протестовать, и вот уже второй день подряд они перекрывают дорогу рядом с населённым пунктом Новоселидовка.
Как писал News.ru, ранее Волынец рассказал, что украинские шахтёры могут приехать в Киев для проведения пикета у офиса президента Владимира Зеленского и других ведомств из-за долгов по зарплате.